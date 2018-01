Deze week… Weihegold wint, maar Zonik komt eraan

“Er is veel gebeurd de afgelopen twee jaar”, zegt Isabell Werth lachend, verwijzend naar de ontwikkeling van haar als combinatie met Weihegold. “De merrie verbetert nog altijd en haar bespiering groeit nog steeds.” Achteroverleunen is er echter niet bij, dat bleek wel in Amsterdam. Het gat met de concurrentie is nog groot, maar er zijn nieuwe toppers in aantocht. Eén daarvan is Edward Gal met Glock’s Zonik N.O.P., die in Amsterdam enorme progressie liet zien. Verder lezen over Jumping Amsterdam kan nu al online.

‘Taloubet is een onwaarschijnlijk slim paard’

Je kon er niet omheen afgelopen week: topspringpaard Taloubet Z sprong in Leipzig zijn laatste concours. Het werd de klap op de vuurpijl, want de intussen achttienjarige Taloubet sprong op indrukwekkende wijze naar zijn zoveelste zege met Christian Ahlmann. Aan die fameuze winstreeks is nu definitief een einde gekomen. De donkerbruine hengst mag van zijn pensioen (lees: de dekdienst) gaan genieten op de rustieke domeinen van Stoeterij Zangersheide. Het uitgelezen moment voor De Paardenkrant om het spoor terug te volgen en op zoek te gaan naar de wortels van zijn succes.

Terug in de tijd: het jaar 1993

Met de serie ‘Uit de oude doos’ duikt De Paardenkrant in haar eigen archieven. Wat waren de opvallendste zaken in een jaar? Waar werd over gesproken? Wat hield de paardenwereld bezig? In 1993: het allereerste vrijspringen op de KWPN Hengstenkeuring

Jan Lamers: ‘Rousseau is de beste Ferro-zoon’

De beste Ferro-zoon? Daar hoeft Jan Lamers geen seconde over na te denken: Rousseau. “Veel mensen lopen achter Negro aan, maar ik zie Rousseau zelf als de beste Ferro-zoon”, zegt de man achter Ferro. De inmiddels twintigjarige hengst van de Hilltop Farm zorgt voor de voortzetting van de Ferro-lijn en is de enige uit die lijn in de top van de HorseTelex wereldranking. 25 jaar vrijspringen op KWPN Hengstenkeuring.

