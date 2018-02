Welsh C-hengst Fronarth Defoe dagkampioen hengstenkeuring NWPCS

De sectie C is normaal gesproken niet druk bezet op de Nederlandse keuringen, maar vandaag kon het publiek van maar liefst zeven C-hengsten genieten in het sectie kampioenschap. Fronarth Defoe, van Stoeterij Turfhorst, overtuigde van het begin tot het eind met zijn prachtige C-model en geweldige bewegingen. Hij mocht opstellen als kampioen van de sectie C en aan het einde van de dag dus ook nog als algemeen dagkampioen.

Imponerend

De zesjarige NWR-hengst Jonkers Jayden, van Erik Veenstra, liet zich van zijn beste kant zien. Met zijn prachtige front en geweldige bewegingen werd hij kampioen van de sectie NWR en reserve dagkampioen. Onder het zadel kwam hij eerder ook nog in de baan en ook toen gaf hij een imponerende voorstelling en mocht opstellen om het sport predicaat in ontvangst te nemen.

Prachtige kampioenen

Het sectie A-kampioenschap ging naar Amity’s Ocean King. Deze dertienjarige zoon van Maestir Odyssey, van Yorick Wormgoor, overtuigde met zijn ras uitdrukking, prachtige front en goede bewegingen.

Ook in de sectie B een prachtige kampioen. De vierjarige Marleen’s Romeo (v. Rondo’s Gentleman), van Jordy Plender, heeft een heel fraai B-model met veel rasuitdrukking en liet zich in beweging ook heel goed zien.

In de sectie D zagen we maar één hengst; de driejarige zeer correcte Shamrocklake Oliver Twist (v. Trefaes Bard Pit), van Henri Leeuwenhaag. De hengst werd ingeschreven in het stamboek en werd sectie kampioen.

Bij de Partbreds was de zege voor Beukenoords Arena (v. Coelenhage’s Purioso) van Gerrel Vink en Jan Willem Sloof. Een complete hengst met ruime bewegingen.

Beste draf

Vijf driejarige NWR-hengsten mogen door naar het verrichtingsonderzoek. Dit zijn Speyksbosch Double U (v. Bijsterhofs Diamond Dancer), Furioso van het Enkershof (v. Coelenhage’s Purioso), Nijeberts Marc (v. Heidehofs Dylano) en Llandro (v. Orchard Red Prince).

Met grote overtuiging werd de chique Furioso verkozen tot ‘Hengst met de beste draf’. Furioso is een nuchtere pony, die nu al weet wat er van hem verlangt wordt in de ring. Hij maakt enorm veel front in beweging en laat nu al heel veel schakelvermogen zien.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl