Cat.nr 450 Keepintouch EMBE werd door Y.M. Bos uit Hemrik gefokt uit de Krack C-merrie Utah C (mv. Pion) en kwam als veulen in handen van Willeke Bos. Het hengstveulen werd als een zoon van Ferguson (Floriscount x Lauries Crusador xx) verkocht op de Starsale voor 15.500 euro.

‘Had hem niet gekocht als ik dit geweten had’

Tot kortgeleden leefde Willeke Bos in de veronderstelling dat ze ook daadwerkelijk een Ferguson op stal had. Dat het een Five Star blijkt te zijn, is voor Bos een domper. “Ik ben er niet blij mee. Natuurlijk blijft het hetzelfde paard, maar voor de fokkerij is het toch een ander verhaal. Ik heb op de veiling een hengst gekocht uit de eerste jaargang van Ferguson met het oog op de hengstenopfok. Als ditzelfde veulen met Five Star als vader in de catalogus had gestaan, had ik hem niet gekocht.”

Staartje

Dit verhaal krijgt waarschijnlijk nog een staartje. “Ik heb iets gekocht waarvan later blijkt dat het iets anders is. Een hengst uit de eerste jaargang van de voor de KWPN fokkerij ‘vrije’ Ferguson, is toch heel wat anders dan een Five Star, die toch enigszins uit beeld is geraakt.”

Dit zou nog wel eens een ingewikkeld vraagstuk kunnen worden. Want bij wie moet Willeke Bos zijn? De veilingorganisatie, de fokker, het hengstenstation (Joop van Uytert) of de eigenaar van de hengst (Platinum Stable)? “Ik hoop dat we er onderling uit komen”, zegt Willeke Bos.

Platinum-hengsten

Zowel Ferguson als Five Star (Amazing Star x Jazz) zijn Platinum-hengsten (waarvan het sperma destijds nog door Joop van Uytert verdeeld werd). Dit is niet de eerste keer dat een dergelijk ‘foutje’ aan het licht komt door de DNA-test. Vorig jaar was er de Expression x Vivaldi. Al werd dat foutje al voorafgaand aan de eerste bezichtiging rechtgezet.

Bij het geval van dit jaar is er overigens geen sprake van schokkende inteelt: Flemmingh (via Amazing Star) is nu overgrootvader aan vaderszijde en overgrootvader aan moederszijde (via Krack C).

