Woodlander Woodstock ondergaat naamsverandering

“Wij wilden hem in Duitsland opgeven voor de 14-daagse test”, vertelt Anneke Greve van dekstation De Watermolen. “Maar zijn naam werd niet geaccepteerd. Een stalnaam als ‘Woodlander’ mag niet en ‘Woodstock’ was al vergeven. Toen is het Wedgwood geworden.”

Zonder naam

Bij de meeste Duitse stamboeken worden veulens zonder naam geregistreerd en pas bij stamboekopname van een naam voorzien.

Wedgwood – kleinzoon van Woodlander Farouche – loopt eerst een Duitse test en zal in het najaar deelnemen aan het KWPN-verrichtingsonderzoek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl