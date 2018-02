Z-keuring Deauville levert 23 hengsten op

De Z-hengstenkeuringscommissie (Heinz Meyer, Eric Levallois en Luc Tilleman) beoordeelden 28 driejarigen, 14 vierjarigen en een aantal oudere hengsten. Daaronder de achttienjarige Made in Tillard, die op het hoogste niveau acteerde onder Georgina Bloomberg en de even oude Marlou des Etisses die ook op 1,60 m-niveau sprong met Alexis Borrin. Die laatste twee werden goedgekeurd.

Ook de 1,45m springende negenjarige Velours de Soie (Berlin x Damousieau d’Or), de even oude Dali PP Z (Diamant de Semilly x Quidam’s Rubin, 1,45m spr) en de elfjarige 1,55m springende Congo du Mirador Z (Calvaro Z x Lasandos) werden goedgekeurd.

Vier keer Diamant de Semilly

De Franse veeldekker Diamant de Semilly kreeg nog weer drie zonen goedgekeurd, eentje daarvan (cat.nr 39 Ozzy vd Bisschop mv. Utrillo Z) komt uit de directe moederlijn van de volle broers Quasimodo van de Molendreef en Action-Breaker. Een hengst, de in 2015 goedgekeurde Darko Rose des Vent Z (Diamant de Semilly x Clinton I), verdiende in Deauville na een tweede presentatie onder het zadel zijn definitieve dekbrevet.

Daarnaast komt Diamant nog vaker voor verderop in de pedigrees van de nieuwe hengsten, onder andere als moedersvader en als grootvader via Diarado.

Interessant gefokte hengsten

Een aantal interessant gefokte jonge hengsten werden tot de fokkerij toegelaten. Zoals bijvoorbeeld Intrepide Colmont Z (I’m Special de Muze x Quidam de Revel x Grand Veneur x Uriel uit de stam van familie Pignolet), een Telstar de la Pomme (Nabab de Reve x For Pleasure) uit Usha van ’t Roosakker (Chin Chin x Major de la Cour), een Air Jordan uit de stam van Come On, de in 2016 bij Selle Français als kampioen gehuldigde Dream de Baussy (Nabab de Reve x Diamant de Semilly uit de stam van Itot du Chateau) en Bolero de Beaufour (eveneens Nabab de Reve x Diamant de Semilly, maar dan met Queen van Berckenbroek als grootmoeder die drie 1,60m en nog vier andere internationale springpaarden gaf)

Goedgekeurde hengsten in Deauville

Cat.nr 2 Coran van ’t Kruis Z (Comilfoplus Z x Argentinus)

Cat.nr 3 Intrepide Colmont Z (I’m Special de Muze x Quidam de Revel)

Cat.nr 6 Quitte ou Double Z (Quality Time x Graf Grannus)

Cat.nr 9 Topaz Pommex Z (Telstar de la Pomme x Chin Chin)

Cat.nr 14 Crackchou de Queen Z (Chellano Alpha Z x Diamant de Semilly)

Cat.nr 20 Demerald R Z (Diamant de Semilly x Guidam)

Cat.nr 21 Pajou van Beaugaarde (Toulon x Flamenco de Semilly)

Cat.nr 24 Agano du Piedroux Z (Again du Toultia x Kashmir van Schuttershof)

Cat.nr 27 Elite du Lys Z (Emerald x Quattro B)

Cat.nr 36 Carlo du Piedroux (Calido I x Calato)

Cat.nr 37 Coldplay des Premices Casall x Calido I)

Cat.nr 39 Ozzy vd Bisschop (Diamant de Semilly x Utrillo Z)

Cat.nr 40 Oke Jon (Jon Pleasure van de Mispelaere x Obourg)

Cat.nr 41 Airforce SBK Z (Air Jordan Z x Lancer II)

Cat.nr 46 Divin du Boisset (Goldfever x Darco)

Cat.nr 48 Dream de Baussy (Nabab de Reve x Diamant de Semilly)

Cat.nr 49 Diamant Noir (Diarado x Calido I)

Cat.nr 52 Bolero de Beaufour ( Nabab de Reve x Diamant de Semilly)

Cat.nr 54 Velours de Soie (Berlin x Damoiseau d’Or)

Cat.nr 55 Dali PP Z (Diamant de Semilly X Quidam’s Rubin)

Cat.nr 56 Congo du Mirador Z (Cavalro Z x Lasandos)

Cat.nr 57 Marlou des Etisses (Quidam de Revel x Persan II)

Cat.nr 58 Made in Tillard (Cabdula du Tillard x Ladaunum XX)

Klik hier voor de catalogus.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl