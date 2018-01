Zes 9’s voor San Amour-zoon in NRPS verrichtingsonderzoek

De meest besproken hengst van het NRPS verrichtingsonderzoek, de bij het KWPN vanwege zijn springgefokte moederlijn afgewezen Escobar (El Capone x Sydney x Hemmingway), had bij de examenproef onder de eigen ruiter veel last van spanning. In de verder vrijwel lege Amalia-hal (ook de publieke interesse was niet enorm) was de jurytafel en het grote scherm bij C overigens voor meer paarden een struikelblok.

De getalenteerde Escobar, gefokt door Stal Krol uit Handel en in eigendom van Ad Valk en Joop van Uytert, was maar moeilijk weer bij de les te krijgen en dat drukte de punten: de dressuurproef werd met een 7 beoordeeld. Daar tegenover stonden onder andere wel 9’s voor de draf en de galop en 8,5-en voor de stap, de algemene indruk en de aanleg als dressuurpaard.

Bijzonder fijn karakter

Enkele andere hengsten lieten zich totaal niet van de wijs brengen. Zoals bijvoorbeeld de met toppunten geslaagde Stiffelio (San Amour x L’Espoir x Don Picardi x Levantos I) die in zijn verrichtingsrapportage wordt beschreven als een hengst met een bijzonder fijn karakter. Hij scoorde zes 9’s en twee 8’en (voor de stap en het stalgedrag). Deze hengst is in eigendom van het Griekse bedrijf Kazlea LLC. Ditzelfde bedrijf stelde ook Florance (Fürstenball x Rosenkavalier) voor, die ruimschoots slaagde met uitsluitenden 8-en op zijn rapport. Beide hengsten werden voorgesteld door amazone Dana van Lierop, bedrijfsleider bij de Hongaarse fokker Tom Yom Tov

Johnson x Negro

Hoge punten waren er ook voor Jason (Johnson x Negro) van Gertjan van Olst. Deze wat ouderwetse hengst liep ongestoord door zijn examenproef en liet onder meer een zeer goede galop zien. Voor dat onderdeel kreeg hij dan ook een 9. Net zoals voor het karakter/werklust, de algemene indruk, de dressuurproef en de aanleg als dressuurpaard. Van Gertjan van Olst, hofleverancier bij het NRPS, slaagde een tweede hengst met flinke punten: Brad Pitt (Belissimo M x Fiderhit). Hij kreeg van de jury een 9, vier keer een 8,5 en drie keer een 8. Ook Especial (Everdale x Vivaldi) en Winston (Wynton x Tigrin, uitsluitend 8-en en 8,5-en) slaagden bij de dressuurhengsten.

Bloedspreiding

Al met al is er bij deze lichting van het NRPS meer bloedspreiding te vinden dan bij de oogst van het KWPN najaarsonderzoek met onder andere een El Capone uit een springlijntje, drie volledig Duits gefokte hengsten en een Wynton uit een Trakehner moederlijn.

Drie springhengsten

De springlichting was met drie hengsten wat mager. Collistar (Catoki x Chin Chin x Carprilli), de volle broer van de eveneens NRPS goedgekeurde Catoccini WM, wordt in het rapport beschreven als een hengst met een correcte beentechniek, goede reflexen en vermogen op de sprong. Dat komt ook tot uiting in de punten: 8 voor het springen, 8 voor de afdruk, 8,5 voor de techniek, 8 voor het vermogen en een 8 voor de algemene indruk.

Quebec (Qlassic Bois Margot x Cento) van De Havikerwaard scoorde een 8 voor het springen, een 8 voor de afdruk, een 7,5 voor de techniek, een 8,5 voor het vermogen en een 8 voor de algemene indruk en Dencognito V (Dakar VDL x Indorado) slaagde met een 7,5 voor het springen, een 7,5 voor de afdruk, een 8 voor de techniek, een 7,5 voor het vermogen en een 8 voor de algemene indruk.

Tenslotte werd er ook nog een ponyhengst goedgekeurd: Flint Fortuna ZH (v. First Stayerhof’s Ramzi H) met 8’en voor alle springonderdelen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl