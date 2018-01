Er zijn dit jaar zestien dressuurhengsten aangewezen voor de zadelkeuring van het Oldenburger Verband. Vijftien daarvan zijn drie jaar oud, de andere hengst is vier jaar. Opvallend is dat er veel Nederlandse invloed is op de keuring, die aan populariteit lijkt te winnen. De zadelkeuring vindt plaats van 5 tot en met 7 april, tegelijk met de voorjaarseliteveiling.