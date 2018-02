Zestig hengsten op Z-keuring Deauville

De hengsten worden door een jurylid uit Frankrijk, Duitsland en België gekeurd. Ze krijgen 28 driejarige hengsten te zien en veertien van vier jaar oud. De overige hengsten zijn ouder. Onder hen is de achttienjarige Cabdula du Tillard-zoon Metropolian, of wel Made in Tillard, die onder Georgina Bloomberg Grand Prix sprong. En de even oude Marlou des Etisses (v. Quidam de Revel) die ook op 1,60m-niveau sprong met Alexis Borrin.

Klik hier voor de volledige lijst op Horsetelex.

Bron Zangersheide/Paardenkrant-Horses.nl