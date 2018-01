Zonen van Zonik en Totilas erkend in Hannover

De Totilas-zoon Thiago komt uit de Warkant-dochter Wahajama-Unicef, die met Ann-Kathrin Linsenhoff succesvol was in de internationale Grand Prix. Ruim een jaar geleden werd deze inmiddels vijfjarige Thiago op de Zuid-Duitse zadelkeuring in Marbach goedgekeurd en beloond met een premie.

Zonik One

Zonik One, zoals zijn naam het al verraad een zoon van Zonik, voltooide een klein jaar geleden de Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf. De hengst, toen nog in eigendom van Paul Schockemöhle, kwam destijds de baan uit met een totaalgemiddelde van 7,4.

Veilingtopper

Zonik One’s eigenaar Wilhelm Holkenbrink kreeg ook Da Vinci Code (Dancier x Sandro Hit) goedgekeurd. Deze hengst werd eerder al bij de nakeuring in Westfalen goedgekeurd. De vierde dressuurhengst die groen licht kreeg is Hopkins (Hofrat x Artistic Rock). Deze Trakehner was in 2014 met 100.000 euro de veilingtopper van de rijpaarden in Neumünster.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl