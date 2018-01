Hoe dat komt? Het zal nog jaren studie van mediawetenschappers vergen voor daar een antwoord op komt. Toen Totilas’ allereerste zoon werd goedgekeurd (dat was Glock’s Toto Jr in Verden), klonk van de tribune gefluit en boegeroep. Waarom? Geen idee, maar mensen hébben een mening over Totilas.

Dilemma

Wij stonden op 9 september best wel voor een dilemma, toen de eerbiedwaardige Stuttgarter Zeitung meldde dat Edward Gal, bij een bezoek aan het bedrijf van Totilas’ eigenaar Paul Schockemöhle, z’n rijlaarzen uit de auto had gehaald om met zijn oude topper weer eens wat wisseltjes om de pas te rijden.

1 april-grap

Bij zo’n bericht houden we heus wel rekening met een sterk verlate 1 april-grap. Maar de bron was betrouwbaar en het bericht werd heel snel door allerlei media overgenomen. Als Horses.nl willen we met zoiets nou ook weer niet de laatste zijn.

Christoph Hinkel

Natuurlijk sla je dan wel gelijk aan het checken. Maar Edward krijg je niet zo heel gemakkelijk aan de telefoon. Intussen meldde Christoph Hinkel, de rechterhand van Paul Schockemöhle in Mühlen, dat het om een broodje aap ging. “Wat ik erover kan zeggen is dat Totilas fit is en dagelijks gereden wordt. Edward hebben we hier in Mühlen nog niet gezien”, liet Hinkel weten.

Een rondje op Totilas

Groom Christin heeft een goede reden om voor Schockemöhle te blijven werken. Zij is degene die Toot bijna dagelijks rijdt. Ook stalamazone Isabel Freese en de andere ruiters van het team mogen wel eens een rondje op de hengst die tot op de dag van vandaag alle tongen in beweging krijgt.

De Totilas-hits van 2017:

Totilas laat droom vijftienjarige Annika uitkomen

Totilas treedt weer op

Toch geen rentree Totilas

Woordvoerder Schockemöhle: ‘Totilas zal nooit meer een publiek optreden geven’

Totilas te bekijken op fokkersdag Gestüt Schafhof

‘The Story of Totilas’ beste documentaire op New Yorks filmfestival

Bron: Paardenkrant-Horses.nl