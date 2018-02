Nederlanders in de prijzen Prix st. Georges Le Mans

Vanochtend is de eerste wedstrijd in Le mans van start gegaan. Met een groot deelnemersveld van twintig combinaties, waarvan vijf Nederlandse combinaties ging de Prix. st Georges van start. Het was een spannende strijd. Lange tijd ging Philip van Ommen met Denver I.P.S (v. Zizi Top) aan de leiding, maar aan het einde werden de kaarten toch nog geschud.