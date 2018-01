Het meest bekeken in de categorie ‘internetrel’ was de parcoursvideo van de Oostenrijkse springruiter Bernhard Maier. Hij reed in Wiener Neustadt in juni een 1.40 m-parcours. Dat is best hoog als je niet zo goed kunt paardrijden.



Straf

Uw reactie was een hele andere dan die van de juryleden in Wiener Neustadt, die niet hadden ingegrepen. De Oostenrijkse bond vond wel dat Maier straf verdiende: hij werd drie maanden geschorst. Vervolgens bleek hij een ander paard te hebben mishandeld en werd er een strafklacht tegen de Oostenrijker ingediend. De bond pakte hem ook de bevoegdheid tot lesgeven af.

Veulens voor de kar

In het Zwitserse Saigneléger werden op de jaarlijkse markt twee veulens voor de wagen ingespannen, opgetoomd met bitten, tijdelijk gescheiden van hun moeders. Volgens een toeschouwer werden de veulens met zwepen naar voren gejaagd. Na de optocht werden de veulens uitgespannen en met hun moeders herenigd.

Traditie

De voorzitter van het marktconcours verdedigde het voorval. “Veulens voor de wagen is hier een traditie. De kar is maar heel licht en mocht er iets misgaan, dan zijn er genoeg mensen om te helpen.”

De organisatie had een vergunning van een dierenarts. “En als de dierenarts en de eigenaar van de veulens zeggen dat het geen probleem is, dan geloof ik dat.”

Volkomen normaal

Ook de federale veterinair was zich van geen kwaad bewust: “Dit is volkomen normaal en de veulens zijn correct behandeld.”

Gezien de woede en stormloop op het internet waren weinigen het met de organisatie eens.

Rel over voor de kar gespannen veulens



Bron: Paardenkrant-Horses.nl