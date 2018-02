52 paarden vliegen naar Hong Kong voor Longines Masters

Het belooft een spannende strijd te worden in Hong Kong. Winnaar van de Longines Grand Prix van Parijs begin december, Daniël Deusser zal met Cornet D’Amour (v. Cornet Obolensky) aanwezig zijn om zijn prestatie te herhalen. Een leuke bijkomstigheid, als hij erin slaagt om alle 3 de wedstrijden (Parijs, Hong Kong en New York) te winnen, komt hij in aanmerking voor de Super Bonus van de Grand Slam indoor.

Schröder

Afgelopen weekend viel Gerco Schröder nog in de prijzen met zijn paarden Glock’s Dobelensky en Glock’s London in Treffen. Komend weekend komt hij met twee paarden aan de start in Hong Kong.

Daarnaast komen aan de start de Roger-Yves Bost, Jerome Guery en John Whitaker, Grand Prix winnaar van 2016 in Argento.

Bron: Grandprix replay / Horseman.be