Nadat de Platinum Stable van Chris en Shirley Wilaras jarenlang in het nieuws was gekomen met berichten over onbetaalde rekeningen en aangevraagde faillissementen, ontbrandde in 2017 een felle strijd tussen de eigenaren van Platinum en beheerder Stal Brouwer.

‘Paarden niet verzorgd’

Conflict Brouwer-Wilaras escaleert: ‘Paarden niet verzorgd’ werd op 4 november bijna 17.000 keer bekeken. En dat was nog maar één bericht in een serie die de vorm aannam van een soap.

‘We houden niet van soaps’

“We houden niet van soaps”, zei Annemarie Brouwer. “We willen alleen maar ons eigen bedrijf uitoefenen en we willen dat wij en de andere schuldeisers van Wilaras worden betaald.”

Wilaras op zijn beurt stelt dat híj nog honderdduizenden euro’s van Brouwer tegemoet mag zien. En dat Stal Brouwer als beheerder zijn werk niet goed heeft gedaan.

Smaad

Op 11 januari deed Jan Brouwer aangifte tegen Kristen Andresen wegens smaad.

Volgens de Noorse miljardaire had Brouwer haar met de KWPN-kampioen Handsome O een hengst met hanentred in de maag gesplitst. Volgens Brouwer is de hengst in Denemarken door trauma geblesseerd geraakt.

Getuigenverhoren

Dit jaar vonden getuigenverhoren plaats die – voorafgaand aan een gerechtelijke procedure – meer licht op de zaak moeten werpen.

Wordt in 2018 ongetwijfeld vervolgd.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl