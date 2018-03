Afhankelijk van of ze slagen voor de Hengstleistungsprüfung zullen Jovian (Apache x Tango), Janeiro Platinum (Sezuan x UB40), For Sure (Finest x De Niro) en Kaliber L (Franklin x Rubin Royal) ook naar Hagen verhuizen. De vijf hengsten worden op 8 maart gepresenteerd en daar blijven om getest te worden.

Op 2 en 3 maart nemen Jovian en Janeiro Platinum deel aan de sporttest in Verden.

Bron: Eurodressage