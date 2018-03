Adelinde Cornelissen: ‘Ik kan écht van Fleau op aan’

“Fleau liep bij het losrijden gelijk al heel fijn en stond er super aan”, vertelt Adelinde Cornelissen enthousiast na haar winnende proef met de achtjarige hengst Fleau de Baian. “Hij is al zo constant en ik kan écht van hem op aan, dat is heel lekker!”

Kür op muziek

De combinatie won precies een jaar geleden de titel in het ZZ-Zwaar en heeft vandaag de eerste stap gezet richting opnieuw de mooiste kleur medaille. “Fleau vindt de kür op muziek heel leuk en ik hoop dat hij morgen een goede kür loopt, dan zien we het wel. Maar we gaan er zeker voor!”

Diederik van Silfhout

Diederik van Silfhout stelde Scenario mooi op lengte voor. De combinatie ging voorwaarts door de zijgangen en vloeiend door de wisselseries. De technisch sterk gereden proef werd beloond met 72,60% en de tweede plaats.

Mara de Vries

Ook Mara de Vries liet met de WK-merrie Farzana een proef met veel kwaliteit zien. Voor de wissel na het tweede galopappuyement kwam de Ampere-dochter heel even op twee benen, maar verder een geslaagde proef met een mooi en actief totaalbeeld. Met de derde plek en 72,16% behoort de combinatie zeker tot een van de kanshebbers op eremetaal.

Lynne Maas

Lynne Maas reed met de WK-merrie Fantastique (v. Vivaldi) een sterke proef met een mooie draftour, goed voor 71,76% en de vierde plek.

Thamar Zweistra en Jasmien de Koeyer

Thamar Zweistra stelde Erina (v. Jazz) vriendelijk voor en de vloeiende proef leverde 71,18% op (5e). Na een uiterst succesvolle periode bij de jeugd brengt Jasmien de Koeyer haar Esperanza (v. Desperados) nu bij de senioren uit. Hoogtepunt was de draftour en de sterk gereden proef werd beloond met 71,03% (6e).

Robin van Lierop

Robin van Lierop en Finja (v. Flatley), die samen met Adelinde Cornelissen aan de leiding stond na de selecties, toonden een fraaie proef met een vriendelijk totaalbeeld. Enige smetje in de harmonieuze proef was een foutje in de wissel na het tweede galopappuyement, waarin de vosmerrie niet aan de hulp was. Met 70,10% (7e) was dit de zevende combinatie die een score boven de 70 procent bijeen reed.

Jenny Schreven

Ook Jenny Schreven met Wings H (v. Metall) (69,85%, 8e), heeft zich geplaatst voor de kür op muziek. Daarin gaan morgen de beste acht combinaties van het eerste onderdeel strijden om de medailles.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl