Adelinde: ‘Fleau dacht vandaag: dit heb ik al eens gedaan, dit vind ik leuk’

“Fleau doet heel geconcentreerd zijn werk. Ik zeg altijd dat het een blije gup is en zo voelt het ook echt. Hij vindt alles leuk”, vertelt Cornelissen. Ze kijkt positief naar de toekomst. “Maar nu eerst genieten van wat hij nu doet. We hebben ons geplaatst voor het Nederlands kampioenschap en daarna werken we rustig verder. Hij is nog jong en heeft dus nog tijd zat.”

Overeenkomsten en verschillen

Cornelissen ziet best wat overeenkomsten tussen Fleau de Baian en zijn volle broer Parzival, maar is zich er ook van bewust dat de pas achtjarige hengst iets stabieler is van karakter. “Met Parzival heb ik hier wel eens moeten afgroeten. Fleau is helemaal niet zo bang en kijkerig. De overeenkomst is dat ze beide altijd voor je willen werken en gaan, ze geven nooit op”, aldus de amazone.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl