Adrienne Lyle en Salvio winnen GP Special in Wellington

De onderlinge juryverschillen waren best groot, ondanks dat vier van de vijf juryleden Lyle en de Sandro Hit-zoon op de eerste plaats zetten. Het enige jurylid dat de combinatie op de tweede plaats zette gaf 71,064% terwijl de andere juryleden allemaal op meer dan 75% uitkwamen.

Amerikaans feestje

Alleen de top drie combinaties scoorden boven de zeventig procent in deze 5* Grand Prix Special. Olivia LaGoy-Weltz kreeg 72,851% voor haar proef met Lonoir en werd door één jurylid bovenaan geplaatst. In de Grand Prix afgelopen donderdag schreef LaGoy met de zoon van De Noir met 71,957% de overwinning op haar naam, maar vandaag kon ze niet voorkomen dat Lyle er met de zege vandoor ging. Arlene Page maakte met Woodstock (v. Havel) de top drie – en daarmee het Amerikaanse feestje in deze rubriek – compleet. Page kwam uit op 70,851% met de KWPN-ruin van Havel.

Bron: Dressagenews