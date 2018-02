Afscheidsfeest Grand Prix-paard My Lady op CDI5* Wellington

Tijdens de pauze van de kür op muziek op het Global Dressage Festival in Wellington krijgt My Lady haar verdiende afscheidsfeest. Het is de plek waar de merrie onder Mikala Munter met een percentage van ruim 79% in 2016 de 5* kür wist te winnen.

200.000 dollar

Mikala Munter Gundersen won ongeveer 200.000 dollar met My Lady, voornamelijk verdiend op de dressuurfestivals in Wellington. Samen met het andere Deense koppel in Amerika, Mariett en Lars Petersen, werden heel wat topklasseringen geboekt.

WK en EK

Munter reed met My Lady voor Denemarken mee op de wereldruiterspelen in Caen en de Europese kampioenschappen in Aken. Ze hielp het Deense team aan een startplaats voor de Spelen van Rio, maar kwam daar zelf niet aan de start.

Ook nam het paar deel aan de wereldbekerfinales in Lyon (2014) en in Las Vegas (2015). Vijf keer werd Munter met My Lady opgesteld in het Deense Nations Cup team.

Gedekt door Vitalis

Nu My Lady uit de sport is, heeft eigenaresse Janne Rumbough de merrie laten dekken door de Vivaldi-hengst Vitalis. De dochter uit de topvererver Michellino krijgt over drie maanden haar veulen.

Bron Eurodressage