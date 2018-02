Albert Pfeffer verkoopt al zijn paarden in Starhorses Online Auction

Omdat Albert Pfeffer van Starhorses, waar Think Twice 111 Belgisch en wereldkampioen werd, meer tijd aan zijn privéleven wil besteden, heeft hij besloten al zijn paarden te verkopen via de Z Online Auction. De online veiling loopt van 24 tot en met 27 februari onder de naam Starhorses Online Auction. Er komen 23 paarden onder de hamer.