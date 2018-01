Albert Voorn: ‘Ik zag veel boosheid onder de ruiters’

Voorn spreek aan het begin van het interview zijn verbazing uit hoeveel boosheid hij zag onder de voornamelijk jonge ruiters in zijn trainingen in Samorin: “Ze werden soms zo boos op de paarden dat ik me afvroeg: ‘vind je het wel leuk wat je aan het doen bent? Is je paard wel je partner, je vriend?” Albert Voorn maakte zich duidelijk zorgen over het feit dat de ruiters de fouten die werden gemaakt bij het paard neerlegden en niet bij henzelf.

Basisprincipes worden vergeten

“Het is allemaal terug te voeren op geld”, aldus Voorn. “Er wordt te vroeg en te snel te veel gesprongen. De federaties staan het ook allemaal toe. Er wordt vergeten dat we met een paard te doen hebben. Basisprincipes bij het paardrijden worden vergeten. Ze kunnen niet het tempo controleren, ze kunnen niet eens een goede volte rijden en dan willen ze al springen.”

Omgekeerde wereld

Voorn vervolgt: “Er zijn ook geen regels, iedereen kan ook maar doen wat ze willen, ze kunnen naar elke wedstrijd gaan. En wij als trainers moeten ons brood verdienen en willen onze klanten behagen.” Voorn vindt dat de ruiters te weinig luisteren naar de trainers, zij vertellen de trainers wat ze willen doen, het is de omgekeerde wereld.

Geld

“Het is over de hele wereld hetzelfde. Ze kunnen amper op een paard zitten en ze willen springen. Het zou verboden moeten worden”, zegt Albert Voorn. “Federaties zouden hier wat aan moeten doen, maar het draait allemaal om geld.” Voorn vervolgt: “Springsport is de enige sport waarin je prijzen kunt halen zonder verstand van het rijden te hebben. Als je rijk bent, koop je een goed paard en kun je starten, ook op hoog niveau, internationaal. Uiteindelijk gaat het allemaal ten koste van het dier.”

‘Kinderen worden te vroeg naar te hoog gepusht’

“En kijk naar het EK voor de jeugd, kijk naar de gedrevenheid van ouders, de obsessie dat kinderen geen fouten mogen maken. Ouders en trainers maken de kinderen gek, terwijl ze eigenlijk geleidelijk in de sport moeten groeien. Kinderen en soms ook paarden worden gepusht naar een hoogte waar ze nog niet thuis horen. Het gaat te snel en komt te vroeg.”

Bron Facebook