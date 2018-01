Alberto Michan rijdt voortaan onder Israelische vlag

“Wij zijn blij dat we hem als teamlid hebben”, liet de Israelische teammanager Hai Pince in een persbericht weten. “Michan is een hele waardevolle aanwinst voor ons team en met zijn talent en ‘sportsmanship’ zijn we een stap dichterbij ons doel om mee te kunnen doen op de Olympische Spelen in Tokyo in 202o.”

Carrière

De 39-jarige Michan kwam voor Mexico uit op de Olympische Spelen in Londen, waar hij individueel vijfde werd en deed ook mee aan de Spelen in 2008. Michan kwam ook voor Mexico uit op de WEG in 2006 en 2014 en maakte ook voor de Pan Am Games meerdere malen deel uit van het team, waarbij hij zowel met het team als individueel eremetaal won.

Bron: WoSJ