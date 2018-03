Alex Granato aan kop in spannende Challenge Cup

De Amerikaanse springruiter had de rit van Beezie Madden met Con Taggio (v. Contagio) gevolgd en zag hoe zij in 65,81 seconden zich bovenaan het klassement had genesteld. Granato was uiteindelijk de enige die het lukte om Madden naar de tweede plaats te verdrijven.

Zes galopsprongen

McLain Ward had Granato verteld dat de winst in de laatste lijn lag door die in zes galopsprongen te rijden. Het pakte goed uit voor Granato en ging in de winnende tijd van 65,03 seconden over de finish. Ward zelf was blijven steken op de vierde tijd (66,05) met HH Callas (v. Albatros).

Namelus-zoon Entano

De Ier Richie Moloney was op Ypaja Yando (v. Quinar) in 65,93 seconden net iets sneller dan Ward. Moloney’s landgenoot Darragh Kenny werd vijfde net de Heartbreaker-zoon Team de Coquerie en ook Daniel Bluman zat er met de negenjarige KWPN’er Entano er dicht bij met een zesde plaats. De zoon van Namelus R is gefokt door N.G.M. Santvoort uit Nuland en liep onder Loewie Joppen in de finale van de vijfjarigen op het WK in Lanaken.

