Alexis Hellyer klopt aan bij het Australische A-kader

Voor Alexis Hellyer waren de overwinningen in Bawley Point hoogtepunten in de carrière van de dertienjarige Bluefields Floreno. De Florencio-zoon heeft ze nu twee jaar onder het zadel. De hengst werd als jong paard door eigenaar JJ Fuchs uit Duitsland geïmporteerd. Hij werd in 2008 goedgekeurd voor het stamboek van Baden-Württenberg. Daarna vertrok de hengst naar Australië.

‘Hij was fantastisch’

In Bawley Point won Hellyer voor het eerst de Grand Prix (69.761%), de Special (69.234%) en de kür met 75.53%. Ze hoopt met deze goede scores en ook met die van de wereldbekerwedstrijd in Boneo in januari in aanmerking te komen voor een plaats in het A-kader. Mogelijk zit er dan een reis naar de wereldruiterspelen in Tryon in. De bijna 29-jarige amazone hoopt op een plek: “Hij is echt getalenteerd en wordt iedere keer beter. Hier was hij fantastisch, we zullen zien hoe het verder gaat.”

In de kür versloeg Hellyer Gitte Donvig en Sancette (v. Sandro Hit) die 72.35% kregen. Shannan Goodwin werd derde op Aristede (v. Aachimedes) met 71.70%.

Bron willingapark.com.au