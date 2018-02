Allison Brock’s Grand Prix-paard Rosevelt uit de sport

Fritz Kundrun kocht Rosevelt als jong paard bij Eugene Reesink. Via Reesink was ook al het Olympiade paard Flim Flam van Sue Blinks al in handen gekomen van Kundrun. Ook kocht hij destijds de KWPN-hengst Ampère van Reesink Horses.

Brons in Rio

Ali Brock reed de Rotspon-zoon in 2010 voor het eerst in de Lichte Tour. Het duurde geruime tijd voordat Brock met de moeilijke hengst een goede samenwerking had opgebouwd. Het resulteerde uiteindelijk in een teamplek op de Olympische Spelen in Rio waar ze brons wonnen. Individueel haalden ze de kür op muziek waarin ze vijftiende werden met een percentage van 76.16.

‘Hij was niet makkelijk’

“Hij is ons absoluut niets verschuldigd,” vertelde Ali Brock aan Dressage News. “Elke dag als ik naar hem kijk ben ik hem dankbaar dat ik hem mocht rijden. Hij was niet altijd gemakkelijk, maar we werden uiteindelijk echte partners. Dat was heel bijzonder en daar ben ik heel dankbaar voor.”

Waarschijnlijk gaat eigenaresse Claudine Kundrun het paard rijden, of misschien gaat hij eerst nog naar een Young Rider.

Bron Dressage News