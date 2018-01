Alsharbatly is Breen te snel af in Abu Dhabi

Het verschil in tijd tussen Abdullah Alsharbatly en Shane Breen was ruim een seconde. Alsharbatly reed een snelle, foutloze ronde met de talentvolle Crazy Quick in de 1,40m-proef en finishte in 25,59 seconden. De dertienjarige Chacco-Blue-zoon was tot eind augustus zeer succesvol onder zijn Poolse ruiter Jaroslaw Skrzyczynski. Skrzyczynski was twintigste op het EK in Gothenburg en was al lid van het Poolse team op het WK in Caen. Alsharbatly nam in september de teugels over en heeft inmiddels één Grand Prix-zege achter zijn naam staan.

Breen op ruim een seconde

Shane Breen moest gisteren buigen voor Alsharbatly, de Ier klokte 26,75 seconden met Can Ya Makan (v. Canturo). Hij werd op de voet gevolgd door de Portugees Luis Sabino Gonçalves met Teck de Riverland (v. Quick Star). De top vijf werd volgemaakt door Ahmad Saber Hamcho op de merrie Lola V (v. Locarno) en Abdulrahman Alrajhi met Qognac des Hayettes Z (v. Quartz Adelheid Z).

KWPN’ers op kop

In het 1,35m kwamen twee KWN’ers op kop. De winst ging naar Farhang Sadeghi met de Pythagoras-zoon W Piccolini. De ruiter uit Iran bleef Moh’d Shafi M. Al Remeithi met de Zacharov-dochter Doxanne B net voor. Henk van de Pol moest na een 24ste plaats in de 1,40m-rubriek, nu genoegen nemen met de 22ste plek. Van de Pol kreeg een springfout met Dimitrie (v. Clarimo).

Duurste paard online veiling Duyselshof

Het is het eerste internationale optreden van de Clarimo-zoon Dimitrie onder Van de Pol. Het paard werd op de online veiling van Duyselshof in november verkocht en was met 61.000 euro de duurste. Dimitrie werd als veulen aangekocht door Stoeterij Duyselshof. Daar doorliep hij zijn opleiding en werd tot op 1,40 m-niveau uitgebracht door Joep van der Kampen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl