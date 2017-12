Al Sharbatly wint GP Al Ain met Crazy Quick

Het was de eerste gezamenlijke overwinning van Al Sharbatly en Crazy Quick. In september kocht Al Sharbatly de vosruin van de Poolse ruiter Jaroslaw Skrzyczynski, die al succesvol was met hem op Grand Prix-niveau. Vlak na de aankoop werd Al Sharbatly al een keer tweede en vierde in een 1,45m-rubriek met Crazy Quick en gisteren voegde het duo daar een overwinning aan toe.

Top twee

Schneider kwam met een foutloze rit in 41,62 seconden het dichtst bij Al Sharbatly, maar was nog altijd meer dan een seconde te langzaam om de eerste plaats op te kunnen eisen met de Cellestial-dochter. De Duitse amazone was op haar beurt wel weer bijna vier seconden sneller dan de nummer drie, Mohammed Ahmed Al Owais.

Dicht bij elkaar

De tijden van de rest van de top 5 zaten dicht bij elkaar. Al Owais zat voor thuispubliek in het zadel van Tsunami de Hus (v. L’Arc de Triomphe) en voltooide de barrage in 45,29 seconden. Al Owais werd op de voet gevolgd door Frédéric David met Ureka de Roy (v. Quidam de Revel). Het Franse duo kwam in 45,37 seconden foutloos aan de finish. Shady Ghrayeb maakte met Dollar van het Polderhof (v. Kashmir van Schuttershof) de top 5 compleet. Het duo uit Syrië finishte met 45,81 seconden op de klok.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl