Alsharbatly’s Crazy Quick aan koliek overleden

Crazy Quick, geboren op Gestüt Lewitz, begon zijn carrière onder Jaroslaw Skrzyczynski. De Poolse ruiter reed de zoon van Chacco-Blue op Grand Prix-niveau en was vorig jaar onder meer succesvol in Ciekocinko op de Baltica Spring en Summer Tour. In het voorjaar werd daar de Grand Prix gewonnen en in de zomer was Skrzyczynski vierde in de GP.

Winst in GP Al Ain

Alsharbatly schafte Crazy Quick in september aan en won eind december al de Grand Prix van Al Ain met de Chacco-Blue-zoon. Daarna volgden overwinningen in Abu Dhabi en Dubai begin dit jaar. In Sharjah werd het paar vierde in de wereldbekerwedstrijd.

Koliek

Op Facebook meldde Abdullah Alsharbatly gisteren dat Crazy Quick plotseling koliek had gekregen. Hij was met spoed naar een kliniek gebracht, maar de artsen konden niets meer voor hem doen.

Bron Facebook