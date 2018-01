De Amerikaanse dressuurweg naar Tryon

Het elitekader bestaat, naast de Amerikaanse nummer één Graves en Verdades, uit: Charlotte Jorst met de Negro-zoon Kastel’s Nintendo, Olivia LaGoy-Weltz en Lonoir (v. De Noir), Adrienne Lyle met Salvino (v. Sandro Hit), Kasey Perry-Glass op Goerklintgaards Dublet (v. Diamond Hit) en Steffen Peters met zijn elfjarige Rosamunde (v. Rock Forever).

Trainingskamp in Europa

Eind april wordt de shortlist voor Europa bekend gemaakt. De Amerikanen zullen vanuit hun basis de Jewel Court Stud in Wuustwezel, België, onder meer het CHIO in Rotterdam aandoen. Het CHIO in Aken zal verplicht worden en bepalend zijn wie er in het team voor Tryon komt.

Graves blijft mogelijk in Amerika

Mogelijk zal de nummer vier van de wereld, Laura Graves en haar Florett As-zoon ontbreken op het trainingskamp in Europa. In april komt Graves met Verdades aan de start in de wereldbekerfinale in Parijs en als het paar daar goed presteert, kan zij zich verder in Amerika voorbereiden.

De wereldruiterspelen zijn voor de dressuurruiters van 12 tot en met 16 september.

Bron Dressage News