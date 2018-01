Amerikaanse voltigeur Kristian Roberts terug na gecompliceerde beenbreuk

In een gesprek met de FEI laat Kristian Roberts weten hoe het ongeluk tot stand kwam. “Ik was met het team aan het trainen en dat ging allemaal goed. Aan het einde van de kür bokte het paard en raakte daarbij mijn been.”

Operatie

De volgende ochtend werd Roberts geopereerd in het BGU Murnau ten zuiden van Munich. “Ze repareerden de breuk met metalen pennen en stuurden me daarna naar huis met zes maanden revalidatie op de planning”, blikt de voltigeur terug.

Revalidatie

“Mijn coach kwam iedere dag bij me, hij moest daar anderhalf uur voor rijden. Na drie maanden kon ik eindelijk wat beginnen te lopen, heel pijnlijk. In de drie maanden daarna spendeerde in twee à drie dagen per week aan het terugkrijgen van mijn spieren”, vervolgt Roberts.

WEG

Inmiddels is Roberts weer volop in training. “Mijn eerste doel is in de top drie bij de mannen te eindigen op de US kampioenschappen dit jaar om zo deel te kunnen nemen aan de WEG. Het hoofddoel is een goede prestatie neerzetten op de WEG en om in of dichtbij de top vijf te eindigen.”

Bron: FEI