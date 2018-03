Angelique Hoorn vijfde in GP Warschau

De driesterren Grote Prijs werd gewonnen door de Pool Jaroslaw Skrzyczynski met Chacclana (v. Chacco Blue). Skrzyczynski kwam in een tijd van 43,92 seconden door de barrage. De tweede plaats was voor zijn landgenoot Wojciech Wojcianiec met Naccord Melloni (v. Nabab de Reve), die 44,26 seconden lieten noteren. Ook het brons was voor Polen dankzij Marcin Betkowski en Casper XXI (v. Unitair).

Lennard de Boer reed met Edgar M (v. Azteca VDL) naar de negende plaats. De Nederlander kreeg vier strafpunten in een tijd van 47,20 seconden.

Raag bovenaan Centraaleuropese ranglijst

De vierde plaats was voor Urmas Raag uit Letland met Ibelle van de Grote Haart (v. Verdi TN). De combinatie eindigde door deze mooie klassering bovenaan de FEI Central European League met 124 punten. De bovenste drie ruiters uit deze ranglijst mogen naar de wereldbekerfinale in Parijs in april. Ook de Tsjech Ales Opatrny en de Let Kristaps Neretnieks mogen een gooi doen naar de wereldbeker.

Klik hier voor de uitslag van de GP van Warschau.

Klik hier voor de uitslag van de Central European League voor de Wereldbeker.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl