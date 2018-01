Aniek de Laat: ‘Nu de galop nog foutloos’

Per 1 januari 2018 volgt de KNHS de wijziging van de FEI om de onderste cijfers van de proeven te schrappen vanaf de Prix St. Georges. Alleen het cijfer voor houding en zit en effect van de hulpen blijft staan. De beoordeling op de regelmaat van de gangen, de impuls en submission, de harmonie en de recht gerichtheid zijn verdwenen.

Het rekensysteem bij de subtopwedstrijd in Velddriel was daar nog niet op aangepast waardoor het lang spannend bleef naar wie de overwinning in de Prix St. Georges ging. Aniek de Laat mocht zich de gelukkige noemen.

Ervaring opdoen

“Ik kon het deelnemersveld van te voren moeilijk inschatten, maar ik heb fijn gereden en ik ben ook blij dat ik gewonnen heb”, vertelt De Laat.

“Vooral mijn drafgedeelte ging heel goed. In de galop had ik nog wel wat foutjes. Zo sprong hij de laatste wissel in de serie al om de drie in plaats van om de vier en waren mijn pirouettes nu te klein, terwijl ze eerder te groot waren. Dit was de vierde of vijfde keer in de Prix St. Georges. We gaan nu vooral ervaring opdoen op dit niveau en zorgen dat de foutjes eruit gaan”, besluit ze stellig.

Laura Petersen werd tweede door met Dividentt L (v. Special D) ruim 64% neer te zetten. De derde plaats was voor Bettine van Harsselaar. Zij reed Whitney (v. Democraat) naar een score van 63,82%.

Winner wint

Lotte van den Herik voerde de kleine groep young riders aan door in de landenproef ruim 62% neer te zetten. Dit deed zij met Winner (v. San Remo), het voormalige Grand Prix-paard van Kim van der Velden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl