Anna Blomgren verruilt Nederland voor Duitsland

Voordat de Zweedse Anna Blomgren naar Nederland kwam, werkte ze in Denemarken bij Blue Horse en Andreas Helgstrand. Voor meer ruimte en natuur koos Blomgrem nu voor Duitsland, waar de traint met collega kaderlid Kittel.

Torveslettens Quattro

Met Torveslettens Quattro (Quaterback x Carano) maakte Blomgren vorig jaar haar internationale debuut in de Grand Prix. Inmiddels is de combinatie opgenomen in het Zweedse A-kader.

Kwalificatie WEG

De amazone werd in Nederland getraind Anne van Olst en reed de KWPN-hengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) in de hengstencompetitie. Blomgren hoopt zich met de talentvolle schimmelmerrie Torveslettens Quattro te kwalificeren voor de WEG in Tryon.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage