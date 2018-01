Fiebelkorn, die vooral naam maakte in het jonge paardencircuit, liet vorig jaar weten in vaker in Australië, Nieuw-Zeeland en Azië te verblijven om daar de dressuurgemeenschap te ondersteunen. “Ik heb hier heel lang over nagedacht, maar met elk bezoek aan het zuidelijk halfrond werd het verlangen groter iets te veranderen”, liet de amazone in april weten.

Nu gaat Fiebelkorn op Gestut Sprehe werken, maar welke hengsten de amazone onder het zadel krijgt is nog niet bekend.

Bron: Zuechterforum