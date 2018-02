Anne Lehmann: ‘Op trens de ring in pakte goed uit’

“Deze keer kwam ik zo goed als foutloos de ring uit, ik heb er fijn aan kunnen rijden”, vertelt de amazone uit het Drentse plaatsje Koekange. “Natuurlijk is er her en der nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld bij de wissels in de contragalop. De vorige keer was in Erica, toen kwamen we net onder de 67% uit, maar deze keer gingen we daar ruim overheen.”

Op trens de ring in

Thuis in de training rijdt Lehmann, ook actief in de draverij, Don Juan altijd op trens. “Op wedstrijd rijd ik hem dan op stang en trens, maar deze keer heb ik er voor gekozen gewoon bij de trens te blijven. Dat pakte eigenlijk heel goed uit, dus dat is zeker een blijvertje.”

Snelle overstap

Het doel van de amazone is om de 70%-grens te doorbreken. “Daarvoor moet Don Juan nog wat beter bevestigd raken in de Prix St. Georges. Eigenlijk heb ik de overstap naar de Lichte Tour destijds iets te snel gemaakt, ik wilde namelijk zo graag weer de slipjas aan”, geeft ze toe.

Rust in de series

“Thuis heb ik het piaffe- en passagewerk wel opgepakt, maar ik ben blij dat hij in de proeven eindelijk rust heeft gekregen in de series, dus ik wil me nog niet teveel bezig houden met bijvoorbeeld de eners. Het doel op korte termijn is zoals gezegd de Prix St. Georges nog beter door kunnen rijden en dan wil ik binnen een maand of twee een keer de Intermediaire I gaan starten”, aldus Lehmann.

Intermediaire I voor Wynia

Voor Laura Zwart, die met haar andere troef Lumen Dylan (v. Vivaldi) ook op plaats vijf eindigde in de Prix St. Georges, was er dubbel succes. Leerlinge Ellen Wynia won namelijk de Intermediaire I met de Sir Donnerhall-zoon Chakakahn. Haar score bedroeg 64,85%, tegenover 61,84% van de nummer twee, Robin Luurssen en de Florencio-dochter Bologna. In de Prix St. Georges was het witte lint voor Nienke Limburg en Bojangles.

Van Hall wint ZZ-Zwaar

In de ZZ-Zwaar kwam geen van de deelnemers tot echt hoge scores. Het beste resultaat van 61,36% werd bij elkaar gereden door Hergen van Hall met Fire (v. Jazz). Het gat naar de nummer twee, Jolanda de Nekker met Empire SDN (v. Jazz), was klein. Zij kwam uit op 61,29%. De top drie werd compleet gemaakt door Stephanie Berends en Sipko’s Enrico.

