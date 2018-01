Anne Meulendijks KNHS Talent van het Jaar 2017

Meulendijks kende een zeer succesvol jaar met haar United-zoon MDH Avanti N.O.P. Zo won ze op CHIO Aken drie gouden medailles en kreeg ze op het Europees kampioenschap zowel individueel als teamzilver omgehangen. Onlangs maakte ze met ruim 71% haar debuut bij de senioren en werd Avanti vastgelegd door Stichting N.O.P.

Droom die uitkomt

“Ik had het niet verwacht, maar natuurlijk wel gehoopt. Ik heb een succesvol jaar gehad, dus dit was wel echt een droom van me. Het is super mooi dat die uitgekomen is”, aldus Meulendijks.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl