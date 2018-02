Anne Meulendijks oppermachtig in kür Le Mans, Zweistra derde

Anne Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. (v. United) verpletterden de concurrentie in Le Mans vanmiddag, met een score van 76,705% in hun eerste internationale Kür op muziek bij de senioren. De tweede plaats was met een score van 73,585% voor de Brit Michael Eilberg met de achtienjarige Marakov (v. Rufs). Derde werd de Nederlandse amazone Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) in 72,745%.