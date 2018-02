De Grand Prix in Le Mans was pas hun derde ooit, maar op een grote en sterke groep deelnemers wisten ze hun internationale debuut direct te winnen met bijna 71%. “We hadden nog wat dure foutjes, maar voor de eerste internationale proef ben ik heel blij. We komen steeds makkelijker door de proef heen en ik hoef niet meer steeds te denken; moeten we nu links of rechtsaf?” lacht de amazone.

Eindelijk kür rijden

En eindelijk kon Meulendijks in Le Mans haar nog altijd splinternieuwe Grand Prix-kür rijden. Voor het EK U25 afgelopen zomer in Lamprechtshausen liet ze de kür speciaal maken door Joost Peters, maar door een haperende muziekinstallatie werd in Oostenrijk de finale van het EK afgelast. Nu, bijna een half jaar later, kon ze haar nieuwe kür eindelijk van de plank afhalen en rijden. Ook met succes: met 76,70% wonnen ze met grote afstand de kür. “De proef van de kür ligt ons erg goed en Avanti liep ook supergoed, voor de piaffe en passage kregen we allemaal achten” aldus de amazone.

Lees woensdag meer in De Paardenkrant.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl