De pas negenjarige Nespresso behoort volgens Van Olst tot één van haar meest talentvolle paarden. “Ik bereid hem nu thuis rustig voor op het Grand Prix-werk. Hij is pas negen jaar en op die leeftijd hoeven ze van mij nog geen Grand Prix te lopen, dus hij krijgt alle tijd”, vertelt de amazone. “Hij moet nog wat sterker worden in het werk, maar kan alles.”

Goed karakter

Van Olst prijst vooral het karakter van de hengst. “Het is een heel erg lief paard, je kan hem bijvoorbeeld zo naast een merrie zetten. In het werk beleef ik er ook veel plezier aan.” Toch is Nespresso niet Van Olst’s enige talent voor de toekomst. “We hebben een aantal paarden staan.”

Rijden en trainen

De amazone, die samen met man Gert-Jan ook verantwoordelijk is voor Hengstenhouderij van Olst, kijkt er naar uit om binnenkort weer in de ring te verschijnen. “Misschien aankomend voorjaar”, vertelt ze enthousiast. “Maar naast het rijden ben ik ook druk met het trainen van een aantal hele goede ruiters. Natuurlijk behoort Charlotte (Fry, red.) daar ook toe.”

Fijn systeem

De van oorsprong Britse Charlotty Fry werkt inmiddels al vier jaar als stalamazone bij Van Olst. “Dat is een hele fijne en bijzondere samenwerking. Het klikt heel goed tussen ons en ze kan ook heel goed in mijn systeem rijden.” Ze vervolgt: “We laten paarden graag in hun eigen balans lopen, mooi in evenwicht aan de hand en het been.”

Klik

Deze klassieke methode werkt goed voor Van Olst en onder meer Fry. “Ik ben er zelf heel blij mee. We rijden paarden in harmonie en vragen niet meer dan een paard aankan.” Dat de klik er tussen de twee amazones is, bewijst zich in de successen van Fry en KWPN-hengst Everdale. “Ik reed hem altijd zelf, maar op een gegeven moment heeft Charlotte hem eens geprobeerd. Dat ging zo goed, dat zij hem is blijven rijden. Waarschijnlijk maken ze dit jaar de overstap naar de U25 Grand Prix. Ze komt er zeker wel”, aldus Van Olst.

