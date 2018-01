Arezzo VDL-zoon Karzo F overtuigend Kampioen Vrijspringen Oirschot 2018

Nog nooit eerder namen er zo veel jonge paarden deel aan de vrijspringwedstrijd die door Willem van Hoof en Koen Leemans al jaren wordt georganiseerd in Oirschot. Tilleman: “Ik had vandaag de uitdagende taak om alle paarden te beoordelen. Vrijspringen Oirschot is een leuk initiatief en een goede manier om de jonge paarden van huis te nemen. De kwaliteit bij de driejarigen lag wat hoger dan bij de vierjarigen, er waren enkele uitschieters, maar er was nauwelijks sprake van een ondereind. Je kon zien dat de meeste paarden goed waren voorbereid, het lijntje leverde weinig problemen op en de paarden waren netjes getoiletteerd.”

Karzo F

De absolute kampioen, zowel in zijn leeftijdscategorie als overall, werd de KWPN’er Karzo F (Arezzo VDL x Madison) met een puntentotaal van 40 punten en een 8,5 voor vermogen. “Een zeer compleet paard voor een driejarige, die lichtvoetig beweegt, veel vermogen toont en die telkens op dezelfde manier sprong.”

Vierjarigen

De winnaar bij de vierjarige paarden was Jitta, deze KWPN-merrie (Zirocco Blue VDL x Indoctro) is gefokt en in eigendom van Martien Bouwmans uit Vessem. Zij kreeg van de jury 38,6 punten met een 8 voor afdruk en een 8,1 voor vermogen. “Een mooi en bloederig paard om te zien. Zij liet zien over veel overzicht te beschikken in het lijntje, sprong goed terug en toont veel vermogen. Een fijn paard voor de toekomst”, aldus Luc Tilleman na afloop.

Bron: Persbericht