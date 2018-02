Ashley Holzer met persoonlijk record naar Grand Prix zege

Het is nog niet de score die eerder op de dag door Cathrine Dufour en Isabell Werth in Gothenburg werden gereden, maar de Ashley Holzer heeft de stijgende lijn te pakken met elfjarige merrie. Begin vorig jaar startte Holzer haar voor het eerst in de Zware Tour. Havanna komt uit de stallen van Jessica von Bredow-Werndl die met haar in 2015 actief was in de Lichte Tour.

‘Ongelooflijke merrie’

“Ze is een ongelooflijke merrie; ze vecht echt voor je”, vertelde Holzer na haar zege in Wellington. “Havanna heeft alle verwachtingen overtroffen in de korte tijd dat we haar hebben.” Met een percentage van 72.826 pakte Holzer de winst met drie eerste plaatsen en twee tweede van de juryleden.

Concurrentie van Francis

De meeste concurrentie kreeg Ashley Holzer van Shelly Francis die met haar Diamond Hit-zoon Doktor tot 71.674% kwam. Brittany Fraser reed de Tango-zoon All In naar de derde plaats met 70.848%. Ook P.J. Rizvi kwam nog boven de 70% en werd vierde met Ashley Holzer’s voormalige GP-paard Breaking Dawn (v. Akribori).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht