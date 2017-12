Avanti werd in oktober vastgelegd door de Stichting Nederlands Olympiade Paard. Op dat moment was het paard nog niet in de Grand Prix gestart, alleen op U25 wedstrijden. Vandaag blijkt de combinatie Meulendijks – Avanti ook goed voor mooie scores in de GP.

Inter II

Het Intermédiair II in Someren werd gewonnen door Stephanie Kooiman met Zazoe. Dit duo scoorde 65,59%.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl