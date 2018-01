Bachmann Andersen: ‘Bijzonder om vader en zoon in dezelfde ring te zien’

In de Grand Prix van vrijdag kon Bachmann Andersen niet helemaal de proef laten zien waar hij op had gehoopt. “In de Grand Prix kon ik Zack niet helemaal mooi voor me houden”, blikt de ruiter terug. “Gelukkig heb ik een geweldige trainer, Lars Pedersen, die me heeft geholpen om Zack weer wat meer voor me te houden. In de kür lukte dat heel goed.”

Bijzondere prestatie

“Naast een goed sportpaard is Zack ook een fantastische fokhengst. Het feit dat hij hier in hetzelfde rubriek ook een zoon heeft lopen is heel bijzonder. Er zijn maar weinig hengsten die zoiets presteren”, aldus Bachmann Andersen over de Rousseau-zoon en diens eigen zoon Glock’s Zonik van Edward Gal.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl