Bachmann Andersen met Blue Horse paarden aan kop, rentree Atterupgaards Orthilia

In de Grand Prix reed Daniel Bachmann Andersen de beide Blue Hors-paarden naar kop van het klassement. Op de Zack-zoon Zepter kreeg hij een percentage van 72.167 met een eerste, een tweede en een derde plaats. Op De DWB-hengst Don Olymbrio kreeg hij iets minder, 71.567% met een eerste en twee tweede plaatsen.

Rentree Atterupgaards Orthilia

De meeste concurrentie had de stalruiter van Blue Hors van Agnete Kirk Thinggaard. De Deense maakte haar rentree met haar Gribaldi-dochter Atterupgaards Orthilia die vorig jaar mei een ernstige blessure had opgelopen. Voor hun eerste optreden kreeg Thinggaard 71.233% en een jury had de combinatie als eerste geplaatst.

Debuut Blue Hors Zatchmo

In de Prix St. George debuteerde Agnete Kirk Thinggaard op zaterdag met de Deense hengst Blue Hors Zatchmo. De zoon van Zack ging met 73.991% naar de zege. De combinatie werd op de voet gevolgd door Carina Cassoe Krüth met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball). De merrie liep als zes- en zevenjarige op het WK in Ermelo. In Hedensted scoorde Cassoe 73.114%.

Elmegaardens Rivaldi

Vandaag reed Agnete Kirk Thinggaard nog een keer de Prix en opnieuw won ze, nu met 72.237%. Ze bleef de nummer twee, Maria Anita Andersen op haar nieuwe aanwinst Elmegaardens Rivaldi (v. Blue Hors Rush Hour) ruim voor. De negenjarige Rivaldi werd eerder door Mette Hoermann Iversen gereden.

Twee zege voor Blue Hors Veneziano

In de Inter I en Inter II waren er twee overwinningen voor de DWB-hengst Blue Hors Veneziano. De zoon van Vivaldi liep onder Daniel Bachmann Andersen naar 74.123% en 72.456%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Ridehesten/Paardenkrant-Horses.nl