Bart Bles grossiert in prijzen in Lier

In de 1,40m-rubriek op zaterdag was Bart Bles de sterkste in de barrage met de negenjarige merrie Donner IK. Als enige ruiter dook Bles onder de 38 seconden (37,60) en pakte de overwinning. De Belgische Lena Leonard met Gloria vh Kluizebos werd tweede gevolgd door haar landgenoot Niels Fockaert op Ballerina van den Aard (v. Heartbreaker).

Pechbalk in GP

De dag ervoor reed Bles Donner naar de derde plaats in de kwalificatie voor de Grote Prijs. Maar zondag in de GP kreeg hij een fout waardoor er geen topklassering meer in zat, Bles werd zestiende. De Groter Prijs werd een Belgische aangelegenheid met de overwinning voor Yves Vanderhasselt met de negenjarige merrie Jeunesse (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Gilles Thomas pakte de tweede plek met Conaro (v. Con Capitol) gevolgd door Candice Lauwers op Bashka de Mortinsart (v. Kashmir van Schuttershof).

Micky Morssinkhof

Met de Perigueux-dochter Pandora 258 wist Bart Bles twee keer derde te worden, zaterdag in de 1,45m Longines ranking-proef en zondag in het 1,40m. In de ranking-proef was Bennie Naessens ongenaakbaar. De Belg pakte met royale voorsprong de overwinning met Just in Time (v. Nonstop). Achter Emanuele Bianchi met de KWPN-merrie Zycalin W (v. Berlin) werd Bles derde. Bles’ streekgenoot Micky Morssinkhof sprong Happy Girl 42 (v. Nonstop) naar een vierde plaats.

Pandora twee keer derde

In de 1,40m-rubriek op zondag was er opnieuw een derde plaats voor de merrie Pandora. In de tweede fase kwam Bles een halve seconde te kort voor de zege. Ook nu was de overwinning voor België, dit maal Jan Claeys op Charmeur van het Kloosterhof (v. Fuego Du Prelet). Op Evabellie W (v. Colman) pakte Bles ook nog de zesde plaats.

Evabellie W

De dag ervoor was de Colman-dochter Evabellie net wat te langzaam voor de zege in de 1,35m-rubriek direct op tijd. Met ruim een seconde werd Bles verslagen door Robert Whitaker en Contendro Star (v. Contendro I).

Youngster Tour

Met zijn zevenjarige springpaarden sprong Bart Bles zich ook in de prijzen in de Youngster Tour. Voor de Nassau-merrie Glossy V was er een derde plaats en met de BWP-merrie Be Mine (v. Quaprice Bois Margot) een tiende en twee keer over twaalfde plek.

Bron Paardenkrant-Horses.nl