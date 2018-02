Bart Bles nipt verslagen door Wilm Vermeir in kleine GP Lier

De barrage van de 1,45m was spannend. Maar liefst 25 combinaties streden om de hoofdprijs. In een tijd van 33,63 seconden kon Wilm Vermeir met de twaalfjarige merrie Gentiane de la Pomme de eerste prijs in eigen land houden. Bart Bles kon het kunststukje in de 1,40m-proef, die hij won op Gran Canyon van HD (v. Cartani), niet herhalen. Met zijn Cassini II-zoon Comino moest Bles 0,3 seconden toegeven op Vermeir en werd tweede.

Sleiderink op 0,04 vierde

Julie Andrews werd derde met de Cantos x Burggraaf-zoon Ayrton IV derde. De Britse klokte een tijd van 34,36 seconden. Sjaak Sleiderink zat daar weer vier honderdste achter met Ivan R. Ook de nummer vijf, Barbara Schnieper had een tijd nog binnen een seconde van de winnaar. Op Cicero F (v. Check In) eindigde de Zwitserse in 34,45 seconden.

Raijmakers en Emmen

Piet Raijmakers jr werd zesde in de rubriek met Van Schijndel’s Double Bee (v. Lord Z) en ook Kim Emmen eindigde in de top tien. Emmen stuurde Delvaux (v. Chacco-Blue) naar de tiende plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horseman/Paardenkrant-Horses.nl