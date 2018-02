Bart Bles steekt concurrentie de loef af in rankingproef

Met 23 van de 94 duo’s in het slotstuk van LR-proef werd er fel gereden voor de winst. De snelste rit kwam van Leopold van Asten die met VDL Groep Beauty (v. For Pleasure) na een ultra scherpe rit finishte in 28.21 seconden. Helaas hield het duo de laatste hindernis niet ongemoeid. Knappe pogingen om de snelste tijd de klokken kwamen onder andere van Lars Kersten met Zirocco Blue VDL-nazaat Dobbey, goed voor de zesde plaats. Terwijl Alpicor (v. Lupicor) met Glenn Knoester genoeg snelheid maakte voor plaats nummer vier.

Systeem

“Vorige week was dit paard al goed in vorm, mooi dat hij ook hier er weer bij zit. Ik heb een aantal paarden te rijden van SF Equestrian en Gran Canyon is daar een van. Ik het begin zat een beetje risico nemen er nog niet in, maar inmiddels loopt hij binnen het systeem waarin dit soort dingen mogelijk zijn”, vertelt de winnaar.

‘Uitstekend gelukt’

Als enige ruiter reed hij vanuit een linkse bocht aan op hindernis een. “Dat was meteen de juiste start. Bij andere combinaties zag je dat de paarden na de sprong wat naar rechts trokken en dus tijd verloren. In de laatste lijn kon ik precies op 8 galopsprongen passend maken, maar deze winst was zeker geen weggevertje. De basisproef was moeilijk zat, waarbij vooral op de driesprong en de laatste planken hindernis veel fouten gemaakt werden. Het moet knap lastig zijn voor de parcoursbouwers om voor zo’n deelnemersveld een passende proef te bouwen, maar wat mij betreft is het ze uitstekend gelukt”, besluit Bles.

Overige dagwinnaars

In het 1.40 in de tweede piste op het ECdP ging Lars Nieberg wederom aan de leiding voor Duitsland. Sanne Thijssen nam met Expert (v. Tangelo van de Zuuthoeve) de leiding in het 1.35m, terwijl Oda Charlotte Lyngvaer voor de vierde keer in een YH-Tour op de Peelbergen met Goanita HX van Stal Hendrix naar de zege sprong.

