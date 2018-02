Bart Clarys drie Nederlanders de baas in eigen huis

De kwalificatierubriek voor de Grote Prijs in Lier was gisteren verdeeld in twee groepen. Nadat Tessa Hoeksema de eerste groep had gewonnen met Warandasj R (v. Karandasj), was het Bart Clarys die de tweede groep op zijn naam schreef op El Cid (v. Caesar Van De Helle). De Belg bleef in eigen huis drie Nederlanders voor waarvan Piet Raijmakers jr op een halve seconde tweede werd met de tienjarige Lord Z-zoon Van Schijndel’s Double Bee.