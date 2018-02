In beeld: Terugblik NK Dressuur 2000

In het jaar 2000 werd het NK Dressuur nog georganiseerd onder de naam Nijmegen Dressuurfestival. Anky van Grunsven werd met Bonfire Nederlands kampioen bij de senioren, Marlies Baalen won met Habibi goud bij de young riders. Fotograaf Arnd Bronkhorst was daar aanwezig en legde het evenement – van inmiddels achttien jaar geleden – vast op de gevoelige plaat. Paardenkrant-Horses.nl zette de foto’s in deze eerste terugblik voor u op rij.