In beeld: Terugblik NK Springen 1998

Op het Nederlands kampioenschap springen van 1998, georganiseerd in Hoofddorp, werd de gouden medaille weggekaapt door Jos Lansink. Op datzelfde evenement stapte Jeroen Dubbeldam voor het eerst in de schijnwerpers door met De Sjiem zilver te winnen. Wout-Jan van der Schans kreeg brons omgehangen. Daarnaast verschenen onder meer de hengsten Heartbreaker, Indorado en Celano in de ring. Fotograaf Arnd Bronkhorst was erbij: